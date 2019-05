Bécaye Diop : "Je suis meurtri par cette flambée de violence au Sénégal"

La recrudescence de la violence constatée au Sénégal semble ne laisser personne indifférent. Pour le maire de Ross-Bethio, Bécaye Diop, qui condamne cette flambée de violence, une réflexion doit être faite pour arriver à solutionner le problème.







"Comme tous les Sénégalais, je suis indigné par cette recrudescence de la violence au Sénégal, parce qu'elle prend des proportions de plus en plus inquiétantes. Plus un jour ne passe sans qu'une affaire de meurtre ne soit relayée par la presse. Je suis meurtri par cette flambée de violence dans notre pays", a-t-il confié à «Seneweb».







Il dit : «Je pense qu'il est temps qu'on tire la sonnette d'alarme et qu'on agisse. Si ce n'est des problèmes de moeurs, des problèmes de viols suivis de meurtres, c'est des agressions à n'en plus finir. Il est temps qu'on réfléchisse tous ensemble pour arriver à stopper ce fléau."







Bécaye Diop d'ajouter : "C'est d'ailleurs l'occasion, pour moi, de m'indigner du meurtre barbare de notre fille Bineta Camara, la fille de notre ami et camarade, le directeur général de l'Adl, Malal Camara, assassinée l'autre jour. Nous prions pour le repos de son âme et nous prions également que les auteurs de cet acte ignoble soient châtiés et punis de la manière la plus sévère qui soit."

