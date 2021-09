Besançon : Une cérémonie d'hommage au Saint-Louisien Moussa DIENG, aujourd'hui

Les hommages affluent de toute la France après le décès tragique de l'ambulancier de Jussieu Secours, Moussa Dieng, samedi matin avenue de Bourgogne dans le quartier Planoise. "Devant cette horreur qui nous frappe, c’est l’ensemble de la profession qui est en deuil. Les ambulanciers sont des professionnels de santé qui font preuve au quotidien d’un engagement sans faille pour la prise en charge la plus adaptée possible de leurs patients" déclare Dominique Hunault, le président de la Chambre nationale des Services d’Ambulances en s'associant à la douleur de sa famille, de ses proches et de ses collègues. "Trop souvent négligés, ils sont pourtant très souvent en première ligne, comme ce fut le cas samedi à Besançon, ou pendant la période de crise sanitaire durant laquelle ils ont démontré leur professionnalisme et leur abnégation."



Originaire du Sénégal, Moussa Dieng était marié et père de deux enfants. Les collègues de Moussa sont encore sous le choc. Ils décrivent un homme généreux, tourné vers les autres et les siens. La cellule d'urgences médico-psychologique a été activée par l'hôpital pour le personnel qui a décidé ce lundi de reprendre l'ensemble des interventions après un arrêt ce week-end.



Très apprécié de ses collègues, optimiste et orienté vers les autres, il était très investi dans le milieu associatif.



Un Hommage et une cagnotte.



Une photo et quelques fleurs ont été installés devant le centre de Jussieu Secours à Besançon. Un hommage ouvert à tous est organisé ce mercredi à 20h devant Jussieu secours à Besançon. Une cagnotte de soutien a par ailleurs été mise en ligne par la directrice de Jussieu Secours, Véronique Coley, pour venir en aide à la famille de Moussa Dieng. "Cette collecte de fonds permettra de participer aux frais des funérailles en organisant notamment le rapatriement du corps au Sénégal, où sa famille et proches pourront se recueillir, de participer aux frais de scolarité de ses deux enfants en leur permettant d’envisager un avenir plus serein, et d’organiser le soutien des ambulanciers victimes de tels évènements."



Le suspect hospitalisé en psychiatrie



Sur le plan judiciaire, l'agresseur de 40 ans interpellé samedi à Besançon pour avoir tué de deux coups de couteau l'ambulancier qui se présentait à son domicile a été hospitalisé en psychiatrie, a indiqué lundi le parquet. "Son état de santé mentale n'était pas compatible avec une garde à vue et une décision d'hospitalisation sans consentement a été prise par le préfet", a précisé le procureur de la République Étienne Manteaux annonçant qu'il avait ouvert une information judiciaire lundi pour "homicide volontaire" et "tentative d'homicide".



Le procureur a requis la mise en examen du suspect, qui doit être prononcée dans un délai de 10 jours. Si l'homme est ensuite placé en détention provisoire, comme le souhaite le parquet, il sera soumis à un double statut d'incarcération et d'hospitalisation dans une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) à Lyon.



