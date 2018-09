Birahim Seck, Nouveau Coordinateur du Forum Civil

Le Forum n’avait plus de patron à sa tête depuis presque une année, après le décès de Mouhamadou Mbodj. Le vote qui a eu lieu samedi 15 septembre lors d’une Assemblée générale (Ag) de l’organisation a porté son choix sur le jeune Birahim Seck, renseigne Dakar Midi.



Ainsi, Birahim Seck s’installe à la tête du Forum civil, une association de la société civile qui a été créée en janvier 1993 sur la base d’un manifeste contenant onze principes directeurs qui inspirent l’action de l’association pour la promotion d’une démocratie globale et participative déclinée dans toutes ses dimensions : politique, sociale, économique et culturelle, l’émergence d’une nouvelle citoyenneté consacrant un citoyen actif et responsable qui soit en mesure de faire prendre en compte ses aspirations par les décideurs et d’exiger le respect du principe de l’accountability.





Il prone également la transparence, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption en plus de la la valorisation de l’expertise nationale et une meilleure prise en compte de la dimension technique objective dans les prises de décision.



