Bizarreries autour des financements de la Der

En effet, le choix de la Fédération des Caisses du Crédit Mutuel du Sénégal (FCCMS), un Etablissement sous Administration provisoire et en perfusion continue pour accueillir les fonds destinés aux financements des différents projets, pose problème.



Autre couac, indique SourceA, c’est la Der/FJ, qui met en place une ligne de garantie et de bonification auprès du Crédit Mutuel du Sénégal pour couvrir les risques des prêts accordés. Que dire des bénéficiaires qui ont juste besoin d’un dossier, de 6000 francs et de quelques photos pour entrer en possession des fonds alloués ?



