Blocs Sénégal et Mauritanie: Kosmos veut vendre 10 % de ses parts

Kosmos Energy est sur le point de vendre 10 % des parts qu’il détient dans ses blocs en Mauritanie et au Sénégal. La compagnie pétrolière vient d’en faire officiellement l’annonce.



‘‘Réduire notre position au Sénégal et …’’



Dans une annonce publiée sur son site web, Kosmos renseigne : «Notre intention de réduire notre position en Mauritanie et au Sénégal à environ 10 %, a suscité un intérêt important de la part de l'industrie.»



Des offres attendues d’ici la fin de l’été



Andrew G. Inglis, Président-Directeur général de Kosmos Energy ajoute, dans le document, que sa compagnie a «lancé un processus formel, avec des offres attendues d'ici la fin de l'été». Pour rappel, dans Saint-Louis Profond et Cayar Offshore Profond, au large des côtes sénégalaises, Bp détient 60 %, Kosmos Energy 30 % et Petrosen 10 %. En Mauritanie, dans les blocs offshores C-6, C-8, C-12 et C-13, Bp détient 62%, Kosmos 28% et la Smhpm 10%.



SENEWEB