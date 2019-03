Bongo rentre au bercail après plusieurs mois de soins au Maroc

Au Gabon, le président Ali Bongo est rentré définitivement dans son pays après une longue convalescence au Maroc suite à un AVC le 24 octobre dernier en Arabie saoudite. Visiblement affaibli par la maladie, Ali Bongo a été accueilli par une immense foule en délire.



Toute la journée l’aéroport Léon Mba a été transformé en place assiégée. Les Librevillois se sont déplacés en masse pour accueillir et surtout pour voir le président Bongo.



« On l’a vu, il est bel et bien vivant. Facebook et le mensonge des sosies, c’est terminé », a lancé un de ses supporters au micro de RFI.