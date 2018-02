Bougane GUEYE Dany au chevet de la Linguère de Saint-Louis ( vidéo)

Le groupe Holding Bouygues Corporation fondé par Bougane GUEYE Dany a signé, mercredi, une convention de sponsoring avec l’ASC la Linguère de Saint-Louis au cours d’une cérémonie marquée par une forte mobilisation d’acteurs sportifs de la ville.



« Cette collaboration permettra au club d’avoir les moyens de son essor », a dit le directeur général de D-MEDIA en indiquant que son action vise à « participer à l’effort consenti par les dirigeants de l’équipe ».



Il a salué l’ouverture et la disponibilité du président Ahmadou DIA qui, indique-t-il, lui offre à travers ce partenariat d’une durée de deux ans, « l’opportunité de donner un coup de pouce à ce club mythique ».



« Je fus un fervent supporter de la Linguère étant jeune. Je suis conscient des efforts consentis par les précurseurs du président DIA. J’ai pu constater tout ce qu’ils ont eu à faire pour permettre au club d’exister et d’être dans le giron des formations sportives qui représentent le football sénégalais », a expliqué le journaliste.



Cet apport, martèle-t-il par ailleurs, au-delà de l’équipe est également un soutien à la population qui tient à son club ».



Le docteur Ahmadou DIA a vivement remercié le PDG de Holding Bouygues Corporation. Face à la presse en marge de la rencontre, il a exprimé son émotion devant le geste de M. GUEYE sans livrer les termes du protocole. Il a en outre magnifié la « promptitude » de la réponse favorable de M. GUEYE face à sa demande.



« Je suis plus que satisfait et surtout par la manière dont il l’a fait », a-t-il confié, en renseignant: « c’est la première fois que la Linguère signe un protocole de ce genre ».



