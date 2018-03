Branchements de fosses sur le réseau d’évacuation d'eaux pluviales : A Pikine 700, un notable sermonne les populations (vidéo)

Il n’y a plus de déversements d’eaux souillées sur l’axe Tableau WALO et dans les grandes artères de PIKINE après les interventions de l’Office National de l’Assainissement (ONAS). Des curages du réseau ont été effectués par des équipes spécialisées sur instruction de la direction générale à la suite des échauffourées du 27 février 2018.



Après plusieurs jours de pompage et de nettoiement, le réseau devient sec. Toutefois, la délégation de l’ONAS s’emploie tous les deux jours à faciliter sur le déversement des eaux sur le versant situé à la zone de captage.



Là, en place d’eaux de pluie, une marre de résidus émanant des fosses septiques s’est formée. « C’est anormal. Nous savons tous que le réseau est destiné à l’évacuation des eaux de pluie. Certains s’emploient à jeter des ordures dans le canal », a dénoncé Doudoud SOW, notable à Tableau WALO.



« La population a une grande part de responsabilité dans ces dysfonctionnements. Il suffit de voir comment les gens versent du sable sur la route pour faire des travaux », a-t-il ajouté.



« Il faut que les vidanges de fosses dans le réseau cessent. Ce sont des actes de sabotage qu’il nous bannir » a renchéri M. SOW qui invite l’ONAS à revoir le mode de curage. « Les pelles ne peuvent pas atteindre les zones intermédiaires. Elles ne se limitent qu’aux ouvertures », a-t-il expliqué.



Le chef de la division technique appelle les populations à « un sursaut de citoyenneté ». « Ces ouvrages leur appartiennent. Elles doivent les protéger et garantir leur pérennité », note Abdou SY.



« Aujourd’hui, la situation est revenue à la normale et nous veillerons à ce que cela continue. La balle est dormais dans le camp dans des habitants de cette zone », a-t-il conclu.





