Budget 2025 : hausse de 5,1 milliards de francs Cfa pour le ministère de l'Enseignement supérieur

Le marathon budgétaire a démarré à l’Assemblée nationale. Et ce lundi, c’est le ministère de l’Enseignement supérieur qui est passé en travaux de commission. Les députés ont adopté son budget.



Le Budget 2025 du Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation est voté aujourd'hui en travaux de commission à l'Assemblée nationale. Il est passé de 303,4 milliards de francs Cfa en 2024, à 308.5 milliards de francs Cfa en 2025. Soit une hausse de 5,1 milliards de francs Cfa en valeur absolu et 1.65% en valeur relative, informe Abdourahmane Diouf sur ses plateformes numériques.