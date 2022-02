CAN 2022 : Le Sénégal bat l'Egypte aux tirs au but (0-0 a.p., 4-2 t.a.b.) et remporte sa première CAN

Le Sénégal est sur le toit de l'Afrique pour la première fois de son histoire ! Les Lions de la Teranga ont inscrit leur nom au palmarès avec une victoire face à l'Egypte aux tirs au but (0-0 a.p., 4-2 t.a.b.) dimanche au Stade d'Olembé, à Yaoundé. Sadio Mané, qui avait manqué un penalty en cours de match, a inscrit le tir au but de la victoire pour la formation d'Aliou Cissé.