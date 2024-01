CAN 2023 : selon Ismaïla Sarr, la victoire du Sénégal est le résultat d’un ‘’jeu collectif’’

Le ‘’jeu collectif’’ et le ‘’mental’’ des Lions du Sénégal leur ont permis de gagner leur match contre le Cameroun, 3-1, pour la deuxième journée du groupe C de la 34e Coupe d’Afrique des nations (CAN), a réagi l’auteur du premier but, Ismaïla Sarr.



Les Lions du Sénégal ont battu les Lions indomptables du Cameroun et ont obtenu la qualification aux huitièmes de finale, dans ce match dont Sarr a été le meilleur joueur.