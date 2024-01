CAN 2024 : le Sénégal concentré sur ses objectifs, selon Abdoulaye Seck

Le défenseur sénégalais Abdoulaye Seck, désigné homme du match contre la Guinée, a indiqué, mardi, à Yamoussoukro, que les Lions sont concentrés sur leurs objectifs.



« Nous savions que la CAN ne serait pas facile pour nous. Mais nous avions des objectifs. Ils nous reste quatre matchs à jouer. Nous allons garder les pieds sur terre », a-t-il dit en conférence de presse, après la victoire, 2-0, du Sénégal contre la Guinée, lors du 3e match du groupe C de la Coupe d’Afrique des nations.



" Je suis passé à côté, lors de mon premier match. Cette fois-ci, j’ai voulu me refaire », a t-il dit.



Il s’est réjoui de recevoir le titre d’homme du match, soulignant que cette distinction individuelle lui fait du »bien ». « Je suis un joueur patient. La CAN passée je n’ai joué aucun match, mais j’ai fait confiance au coach et à mes coéquipiers », a-t-il ajouté.



