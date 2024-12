CHAN 2025 : Le Sénégal se qualifie

Le Sénégal a validé sa qualification pour le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2025 en battant le Liberia 3-0 cet après-midi au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.



Cette victoire, combinée au match nul 1-1 obtenu à Monrovia lors du match aller, offre aux Lions locaux l’opportunité de défendre leur titre de champions lors du tournoi prévu du 1ᵉʳ au 28 février 2025 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.



Dès la 5ᵉ minute, Oumar Ba, attaquant de l’US Gorée, a ouvert le score d’une frappe précise dans le petit filet. Le Sénégal, aligné en 4-3-3, a su imposer son rythme grâce à un milieu de terrain solide, emmené par Serigne Moctar Koïta, et une défense bien organisée autour de la charnière centrale Ousmane Konaté, Baye Assane Cissé.





La domination sénégalaise s’est concrétisée à nouveau à la 37ᵉ minute. Sur un coup franc bien exécuté par Layousse Samb et légèrement dévié, Baye Assane Cissé a inscrit le deuxième but de la tête, permettant aux Lions de regagner les vestiaires avec une avance confortable de 2-0.



Au retour des vestiaires, le Liberia a tenté de réagir avec plusieurs changements offensifs opérés par l’entraîneur Thomas Sebwe. Malgré ces ajustements, les Lone Stars n’ont pas réussi à inquiéter une défense sénégalaise bien en place. Les Lions locaux ont continué à se créer des occasions, mais la troisième réalisation est finalement venue en fin de match, scellant définitivement la victoire sénégalaise.



Avec cette victoire, l’équipe nationale locale rejoint les sélections U15, U17, U20 et l’équipe première sénégalaise, toutes qualifiées pour leurs compétitions continentales respectives.



Les hommes de Souleymane Diallo auront désormais l’occasion de défendre leur couronne continentale lors du CHAN 2025, confirmant ainsi la domination du football sénégalais sur la scène africaine.



Le Sénégal sera attendu au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda en février prochain pour tenter de conserver son titre.