CHR de Saint-Louis : Wallu Ndar apporte le sourire aux enfants hospitalisés

Après des formations en fabrication d'eau de javel pour des groupements de femmes de la ville, il y a quelques semaines, l'association Wallu Ndar a lancé mardi une grande initiative solidaire en faveur de la pédiatrie de l'hôpital régional de Saint-Louis.



Elle a fourni au service 500 couches pour enfants, 25 bouteilles d'eau minérale de 10 litres et 100 bouteilles d'eau de javel.



Dans le but de donner aux enfants hospitalisés l'opportunité de profiter pleinement des fêtes de fin d'année, les membres leur ont également offert des jouets et un goûter commun.



« Nous ne souhaitons pas qu’ils ressentent une sensation d'isolement. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus leur rendre ces présents », a affirmé Doudou Guitté SECK, membre de Wallu Ndar. Il a déclaré que les bouteilles d'eau de javel présentes dans la dotation sont fabriquées par des femmes qu’ils ont formées.



« Cela n'est qu'un commencement. Nous avons l'intention de maintenir et de renforcer cette initiative », a assuré M. SECK.



La démarche empreinte de compassion a été magnifiée par le surveillant de la pédiatrie. « Ces enfants sont vulnérables. Ils nécessitent une protection et c’est ce que vous venez de faire. C’est un geste qui nous va droit au cœur », a dit Mamadou Lamine SONKO.