Insuffisance rénale à Saint-Louis : les soignants et les patients lancent un cri d’alarme

À l’occasion de la Journée internationale du rein, célébrée ce jeudi 22 mai 2025, le service de Néphrologie et de Dialyse du Centre hospitalier régional de Saint-Louis a profité de l’événement pour alerter sur les difficultés persistantes dans la prise en charge des patients souffrant d’insuffisance rénale.



Le Docteur Ibrahima Mbemba Diallo, néphrologue et chef du service depuis 15 ans, a exprimé sa préoccupation face aux conditions de travail devenues intenables. Il pointe notamment du doigt l’exiguïté de l’espace actuel, qui limite gravement la capacité d’accueil et la qualité des soins.



"Le service est trop étroit pour la demande croissante. Cela complique la gestion des patients, en particulier en période de forte affluence," a-t-il déclaré



Outre les infrastructures, le Dr Diallo a également souligné le manque de personnel médical et paramédical dans le service. Une pénurie de ressources humaines qui affecte directement la prise en charge des nombreuses urgences rénales traitées quotidiennement. "Nous recevons de plus en plus de cas urgents, mais sans renforcement de l’équipe, la qualité des soins est menacée ", a-t-il déclaré.



Présent lors de cette journée, Banda Sarr, président de l’Association des hémodialysés de Saint-Louis, s’est dit profondément inquiet de l’augmentation alarmante du nombre de cas d’insuffisance rénale dans la région.



"La prévalence est très élevée, et les conditions dans lesquelles les malades sont traités ici sont précaires. Nous demandons aux autorités d’agir de toute urgence ", a lancé M. Sarr.



L’association appelle à une modernisation des équipements, à l’agrandissement du service et à l’amélioration des conditions d’accueil pour les malades et leurs familles.