Disparition du Dr Mawa FALL : l’UFR 2S révèle l’héritage d’un médecin hors pair

L’Unité de Formation et de Recherche en Sciences de la Santé (UFR 2S) de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis annonce le décès du Dr Mawa FALL, médecin spécialiste en gastro-entérologie à l’Hôpital Régional de Saint-Louis.



Cette perte douloureuse laisse un vide immense dans la communauté médicale locale, mais aussi dans les rangs académiques de l’université où le Dr FALL a effectué une partie importante de sa formation. Brillant, rigoureux et profondément engagé, il incarnait les valeurs que l’UFR 2S s’efforce d’inculquer à chaque promotion : l’excellence académique, l’humanité et l’engagement au service des autres.



Ancien étudiant parmi les plus remarqués de son époque, Dr Mawa FALL s’est illustré tout au long de sa carrière par un sens exceptionnel du devoir, une disponibilité constante et un dévouement sans limite envers ses patients. Il n’était pas seulement un soignant compétent, mais un véritable acteur du changement, contribuant activement à l’amélioration du système de santé de la région nord du Sénégal.



Respecté de ses pairs et admiré de ses étudiants, il laisse derrière lui l’image d’un médecin humaniste, modèle pour les jeunes générations, et d’un homme de science humble, toujours animé par la passion de transmettre et de servir.