CONTRE LA « MORT PROGRAMMÉE » DE LA CSS : le WALO sonne la mobilisation (vidéo)

Des milliers de travailleurs de la Compagnie Sucriere Sénégalais (Css) ont protesté, samedi, contre la distribution jugée frauduleuse de déclaration d'importation de produits alimentaires (dipa) par le ministère du Commerce. Des associations culturelles et sportives et des représentants de partenaires sociaux de l’entreprise ont pris part à cette marche contre la « mort programmée » d’un des plus importants fleurons de l’économie. ‘’Aujourd’hui plus de 150.000 tonnes de sucre importées inondent le marché, ce qui fait perdre à la CCS son chiffre d’affaires et menace les emplois pour les 8500 travailleurs et les 150.000 familles du Walo’’, crie Amary DIOUF, le porte-parole de l’intersyndicale des travailleurs. M. DIOUF salue la décision prise par le président Macky SALL en conseil des ministres de réguler le secteur. Il rappelle, toutefois, que l’octroi de DIPA autorisant à des commerçants «véreux» d’importer du sucre, n’est pas arrêté, « il sera trop tard ». Louis LAMOTTE révèle que la Css fait face à un stock invendu de 30.000 tonnes du fait des fortes quantités de sucre importé. Le directeur des Ressources Humaines a salué la forte mobilisation des populations du Walo pour protéger « un patrimoine national ».