COOPÉRATION / Serigne Guèye Diop évoque les « grands enjeux de développement » pour le Sénégal et la Mauritanie

« Il y a trois problèmes majeurs. La première est qu’il est temps pour l’Afrique de s’industrialiser avec une bonne gestion de l’énergie», a-t-il déclaré, lors de la cérémonie officielle d’ouverture, à Dakar, du premier Forum sénégalo-mauritanien. Une rencontre axée sur le thème « L’intégration économique à l’heure de la transition énergétique : contribution des secteurs privés sénégalo-mauritaniens ».



Serigne Guèye Diop a expliqué que l’un des obstacles à l’industrialisation de l’Afrique est lié aux coûts extrêmement élevés de l’énergie.



Il estime qu’avec la découverte de gaz et de pétrole grâce au champ de Grand Tortue Ahmeyim (GTA), un gisement à cheval sur les deux pays, « nous sommes à la veille de grands changements ».



Le ministre de l’Industrie et du Commerce a noté qu’il est peut-être temps de « cesser d’exporter » ces matières premières et de les transformer désormais en produits industriels finis à haute valeur ajoutée.



« Nous savons tous qu’à partir du gaz naturel de Mauritanie et du Sénégal, nous pouvons fabriquer des engrais pour l’agriculture. Donc, vous voyez que l’impact est presque multiplié par 5, voire par 10 », a-t-il déclaré.



Il a, en outre, noté que l’autre aspect très important pour le développement des deux pays est d’œuvrer au renforcement de la collaboration à travers l’Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS) et de s’orienter vers des industries à l’image de la valorisation des phosphates et autres intrants importants. pour l’agriculture.



Selon lui, « le renforcement des relations de coopération pour l’instauration d’un climat de stabilité favorable à la réalisation des ambitions de prospérité et d’intégration des deux peuples apparaît comme un enjeu majeur ».



APS