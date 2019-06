«CORAN» MANUSCRIT : la sublime œuvre de Serigne Samba DIAGNE magnifiée (vidéo)

La cérémonie a été rehaussée par la présence du président de la commission de le prestigieux Institut Al Azhar (Égypte) chargée d’étudier la conformité de l’œuvre du marabout. Cheikh Ahmad était accompagnée d’une forte délégation.



Serigne Samba DIAGNE avait démarré sa noble entreprise à Médine (Arabie Saoudite) avant de la terminer à SANAR. C’est la première fois qu’un noir africain réécrit la parole divine respectant de manière scrupuleuse la calligraphie ousmanienne. Son coran manuscrit est exactement la même version importée par l’Afrique noir importée de la Mecque et du Maghreb arabe. Aujourd’hui, une grande opportunité s’offre au Sénégal de pouvoir produire et de diffuser le saint Coran à travers le monde.



Il faut rappeler que beaucoup de foyers religieux bénéficient aujourd’hui de la qualité de son écriture qui rend plus accessibles les œuvres des érudits dans une perspective trans-confrérique. Sa pratique d’essaimage territorial lui aura permis d’ouvrir des Daaras dans plusieurs contrées à la fois urbaines et rurales du pays tout en mettant en place une gouvernance organisationnelle innovante permettant de sédentariser les apprenants dans leur terroir.



