CORONAVIRUS : la SAED met en place un fonds de solidarité de 13.200.000 FCFA

Face à la propagation du Coronavirus et pour éviter une contagion encore plus massive et plus rapide, Monsieur Aboubacry Sow DG SAED est en solidarité totale avec les autorités administratives, les hôpitaux et collectivités territoriales de la zone d’intervention de sa société.



Pour barrer la route au coronavirus et soutenir une économie de plus en plus impactée par l'épidémie, le DG Aboubacry SOW a sorti une enveloppe de 13 200 000 FCFA en guise de soutien de la lutte contre le coronavirus. Cette somme est attribuée aux différentes gouvernances, préfectures, hôpitaux et districts de sante de la toute la vallée du fleuve Sénégal avec un appui au ministère de l’agriculture et de l’équipement rural pour achat de produits et matériels de prévention pour lutter contre le coronavirus. Pour une photographie exhaustive des bénéficiaires, il s’agit de la Gouvernance de Saint louis, la Gouvernance de Matam, la Préfecture de Podor, la Préfecture de Dagana, la Préfecture de Bakel, l’Hopital de Saint louis, l’Hopital de Ndioum, les Districts sanitaire de Richard Toll et de Pété, de l’appui attribué au Ministère et de l’achat des produits d’hygiène pour le personnel de la SAED.



Le DG Aboubacry SOW apprécie énormément les initiatives prises par l’ensemble des sociétés d’Etat et demande à toute la population sénégalaise à observer rigoureusement les prescriptions d’hygiène et de ne ménager aucun effort pour contribuer efficacement à la lutte contre la pandémie.



Le DG rappelle que la SAED va continuer de faire son travail administratif et d’assurer l’accompagnement des acteurs agricoles et territoriaux tout en respectant les règles de distanciation sociale et de l’état d’urgence. Par ailleurs Monsieur SOW rappelle que la société n'a pas attendu les mesures de confinement ou distanciation sociale imposées par le covid-19 pour engager une réflexion interne et profonde visant la digitalisation du conseil agricole devant permettre la société de travailler à distance et en harmonie avec les acteurs agricoles en s’appuyant sur le développement des technologies, les services de conseil via les plateformes téléphoniques, groupes WhatsApp, etc.



NDARINFO.COM