COVID-19 : L’État accorde un crédit de 260.065.000 FCFA au tourisme de Saint-Louis (vidéo)

Dans le fond d’aide destiné à la relance de différents secteurs économiques, le Gouvernement a dégagé une importance enveloppe pour soutenir le tourisme et l’hôtellerie et les métiers connexes. Pour Saint-Louis, un crédit de 260.065.000 FCFA a été mis à la disposition des acteurs. Les modalités de prêt et de remboursement ont été élucidées, mercredi, au cours d’une visioconférence avec le ministre en charge du Tourisme et des Transports aériens.