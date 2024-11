CRÉANCES DUES AUX OPÉRATEURS DE SEMENCES DE POMME DE TERRE : L’Etat débloque 10 milliards de FCfa

Pour un succès de la campagne horticole 2024, le Gouvernement veut mettre tous les atouts de son côté. Dans un communiqué publié, mardi, Dr. Mabouba Diagne, ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage, informe que l’Etat a décidé de débloquer 10 milliards FCfa afin de «solder les créances 2023 en faveur des opérateurs de semence de pomme de terre». Il s’agit aussi de réussir la campagne de décrue pour les zones inondées. M. Diagne a aussi fait savoir que le Trésor a commencé à payer les Opérateurs privés stockeurs (Ops) de semence de pommes de terre.



«Le Ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage confirme que plus de 9 milliards ont déjà payés», a-t-il mentionné. Faut-il le rappeler, pour la campagne agricole de cette année, le Gouvernement a mis sur la table une enveloppe de 120 milliards de Fcfa, soit 20 milliards de Fcfa de plus qu’en 2023.



Dans un entretien avec Le Soleil, il y a quelques jours, le Ministre faisait remarquer que Le Sénégal importe 347 mille tonnes de fruits et légumes pour un montant de 65 milliards de FCfa. Il avait ajouté que, ces dix dernières années, ce sont 500 milliards de FCfa que le Sénégal a dépensé pour l’importation de fruits et légumes et il avait assuré qu’avec 30 milliards de Fcfa d’investissement, le Sénégal n’aurait plus besoin d’importer de pommes de terre, ni de carottes, ni d’oignons.



Le Soleil Digital