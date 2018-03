CULTURE : présentation du nouveau recueil de contes de Louis CAMARA, ce mercredi 21 mars à Saint-Louis

Avec ce nouveau recueil de contes de 125 pages intitulé « La fille de Mame Coumba Bang » publié aux éditions Edisal , Louis Camara confirme, si besoin en était encore, qu’il est un maitre incontesté de ce genre littéraire et l’égal des plus grands tels que Birago Diop, Amadou Hampaté Bâ ou encore Bernard Dadié.





« La fille de Mame Coumba Bang » est, selon l’écrivain, une sorte d’hommage rendu à une figue tutélaire de la « mythologie Saint-louisienne » pour reprendre l’expression de Fatou Niang Siga. C’est aussi pour lui une manière de montrer que tout en étant fortement ancré dans la mythologie yorouba, il n’oublie pas non plus ses racines saint-louisiennes. L’ouvrage sera présenté par le professeur Ibrahima Samba du prytanée militaire de Dakar-Bango qui s’attachera à dévoiler quelques une de ses facettes essentielles.





Ce sera mercredi 21 mars, sous le parvis Charles Camara à l’occasion de la semaine de la francophonie et au lendemain de la journée mondiale du conte. Cette cérémonie de présentation et de dédicaces verra aussi la participation de cet autre grand conteur et artiste polyvalent, Pape Samba Sow « Zoumba », qui apportera une touche musicale en guise de soutien à celui qu’il appelle affectueusement « grand Louis », que l’on connaît aussi sous le nom de « Conteur d’Ifa ».





Des extraits de l’ouvrage seront lus par des comédiens au cours de cette rencontre littéraire qui s’annonce d’ores et déjà riche en sensations.



NDARINFO.COM