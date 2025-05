11e édition des Itinéraires artistiques : les jeunes à l’honneur

Dans le cadre de la 11e édition des Itinéraires artistiques de Saint-Louis, des ateliers de peinture ont été organisés ce week-end au Centre de recherche et de documentation de Saint-Louis (CRDS). L’objectif de Ndar Création, organisatrice de l'évènement, est de stimuler la créativité des jeunes tout en les sensibilisant à l’environnement.



Les participants ont été initiés aux techniques innovantes comme le collage et le recyclage artistique, transformant des objets du quotidien en œuvres originales. Une manière de montrer que l’art peut être accessible, engagé et écologique.



Rappelons que l’événement se poursuit jusqu’au 3 juin, avec plusieurs activités autour de l’art contemporain et de l’expression jeune.