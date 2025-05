Coopération culturelle : la Catalogne mise sur le cinéma sénégalais

Un nouveau souffle pour la coopération culturelle entre le Sénégal et la Catalogne. Le gouvernement catalan a exprimé sa volonté de faire du soutien aux jeunes cinéastes sénégalais, en particulier les femmes, l’un des axes forts de sa collaboration avec le pays. Cette orientation a été confirmée par Javier Calderón Raya, délégué du gouvernement de Catalogne en Afrique occidentale, à l’occasion d’un événement cinématographique à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis.



« Cela fait une année que la Délégation a été installée au Sénégal. Nous avons commencé à aider dans plusieurs domaines. Au niveau de la culture, on a accompagné un festival de jeunes à Malika », a déclaré Javier Calderón Raya, en marge d’une série de projections organisées à l’UFR CRAC de l’UGB. Le FEMASEM 2025, festival concerné, avait pour invité d’honneur la Catalogne. Des artisans catalans y ont partagé leurs expériences et savoir-faire avec leurs homologues sénégalais, favorisant des échanges culturels fructueux.



Cette dynamique traduit la volonté du gouvernement catalan d'inscrire son action dans un partenariat culturel solide et inclusif, en mettant l’accent sur le cinéma comme vecteur de dialogue et d’expression des identités.



Lors des projections de courts métrages organisées à l’UGB dans le cadre de la Journée de l’Afrique 2025, Javier Calderón Raya a souligné que son gouvernement entend poursuivre dans cette voie : « accompagner les cinéastes sénégalais, notamment les jeunes et les femmes ». Ce soutien se traduira par des résidences, des ateliers, des échanges professionnels, mais aussi par la participation de films sénégalais dans des festivals en Catalogne.



Les courts métrages projetés comprenaient Samedi Cinéma de Mamadou Dia, Beutset (L’Aurore) d’Alicia Mendy, Less Waxul de Yoro Mbaye et Retour au cinéma Vox d’Amina Awa Niang. Cette dernière, originaire de Saint-Louis, était présente pour commenter son film et échanger avec les étudiants et cinéphiles présents à l’amphithéâtre.