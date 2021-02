Cabale contre Sonko: “Ce régime tombera insha Allah et le Sénégal se relèvera”, selon Tahirou Sarr (Rewmi)

Homme humble…



“J’ai rencontré un homme humble, digne, croyant, courageux avec un Etat d’esprit de Leader. La polémique va avec la politique, mais il faut rappeler à tout un chacun que l’adversité politique ne doit pas rimer avec Détestation et Haine“, témoigne Tahirou Sarr.



Cabale politique…



Tahirou Sarr condamne encore une fois cette “cabale politique” et cette “campagne de diabolisation dont Ousmane Sonko fait objet“. Il dénonce aussi cette stratégie “infâme et lâche” de souiller l’honorabilité de quelqu’un simplement parce qu’une bonne frange de la population adhère à son projet politique. Pour lui, Ousmane Sonko demeure un modèle de Jeunesse et cela même ses ennemis les plus actifs le savent. Il mérite Respect et Considération.



Combattre un pays du pays…



“À ceux qui font l’impossible pour le faire tomber et à ceux qui veulent le voir tomber, posez-vous la question à quoi bon? Tout président aussi puissant et sadique qu’il puisse être perdra le pouvoir, la manière incombe à Dieu. Donc il y a lieu de se poser des questions pour savoir à quoi cela sert de combattre un fils du pays simplement parce qu’il propose un projet politique?! Ce régime tombera insha Allah et le Sénégal se relèvera“, déclare Tahirou Sarr.



SENEGO