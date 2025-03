Cambriolage au Trésor public : des équipements sensibles dérobés, enquête en cours

Le Trésor public a été victime d’un cambriolage ciblé qui soulève de nombreuses interrogations. Les faits se sont déroulés au deuxième étage de la Direction de l’informatique, un service stratégique où sont stockées toutes les informations financières du Trésor. Les malfaiteurs ont emporté plusieurs objets de valeur, dont des ordinateurs connectés directement au serveur central de la Direction générale, relate l'OBS dans son édition de ce jeudi.



L’absence de traces visibles d’effraction à l’arrivée des forces de l’ordre rend cette affaire encore plus intrigante. Le Journal de signaler que ce cambriolage survient peu après le décès du Chef de division de la Direction de l’informatique, un élément qui ajoute au mystère entourant cette affaire.



La Sûreté urbaine a convoqué deux personnes présentes sur les lieux au moment des faits. Il s'agit du vigile en poste cette nuit-là, chargé de la sécurité du bâtiment et d'un agent de police. Ces interrogatoires visent à éclaircir les circonstances du cambriolage et à vérifier d’éventuelles négligences ou complicités.



