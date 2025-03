Cambriolage chez Cheikh Amar : Le promoteur de lutte Bamba Faye déféré au parquet

Le promoteur de lutte Cheikh Ahmadou Bamba Faye est dans la tourmente. Suspecté d’être impliqué dans le cambriolage survenu en octobre 2024 au domicile de Cheikh Amar, il a été déféré au parquet de Dakar ce lundi 24 mars 2025, renseigne le Soleil Digital.



L’affaire remonte à octobre 2024, lorsque des individus encagoulés ont fait irruption dans la résidence de Cheikh Amar aux Mamelles, emportant 200 montres de luxe, estimées à plus d’un milliard de FCFA. Dès les premières investigations, l’homme d’affaires a porté ses soupçons sur ses vigiles absents lors des faits, ainsi que sur son ancien garde du corps, Bamba Faye. Il l’accuse également d’avoir détourné des bons de publicité de 2STV d’une valeur de 38 millions de FCFA, falsifié sa signature, et volé un véhicule.



Après son refus initial de répondre aux convocations de la gendarmerie, Bamba Faye a été arrêté le 20 mars 2025 aux Mamelles. Lors de la fouille de son véhicule, les enquêteurs ont découvert deux montres de valeur. Une perquisition à son domicile d’Ouest Foire, effectuée le 22 mars, a permis de retrouver deux autres montres.



Interrogé sur leur provenance, le promoteur a assuré avoir acheté l’une d’elles au Port de Dakar pour 10 000 FCFA, et une autre au marché Sandaga. Il affirme aussi avoir reçu une montre Swatch en cadeau en 2010. Concernant le véhicule, il soutient que Cheikh Amar le lui a donné dans le cadre d’une transaction immobilière.