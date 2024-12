Campagne de commercialisation : La Sonacos vise 300.000 tonnes de graines d’arachide

La Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (Sonacos) prévoit de collecter 300 000 tonnes de graines d’arachide au cours de la campagne de commercialisation 2024-2025, a annoncé jeudi, à Louga (nord), son directeur général, El Hadji Ndane Diagne.



Cet objectif a été fixé par ladite société en collaboration avec le ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, selon M. Diagne.



Pour marquer officiellement le lancement de la campagne de collecte dans la région de Louga, le directeur général a remis un chèque de 22 110 000 francs CFA, émis par La Banque Agricole, à l’entrepreneur local Massyla Ndiaye.



El Hadji Ndane Diagne a exprimé sa « confiance » quant à la capacité de la Sonacos à atteindre cet objectif, grâce à l’implication des entrepreneurs locaux dans le processus de collecte.



« Chaque camion arrivant avec des graines d’arachide sera déchargé rapidement et payé sans délai », a-t-il assuré.



Il a ajouté : « Nous avons déjà commencé les déchargements, recruté du personnel supplémentaire pour accélérer les opérations et répondre à la forte demande. »



Le Seleil