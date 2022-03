Campagne de recrutement d’officiers de liaison des activités de pêche sur le Projet Grand Tortue Ahmeyim

Rôle

Critères de qualification et de formation

Les candidats qui ne répondent pas aux critères ci-dessus ne doivent pas soumettre de manifestation d’intérêt.

Avoir une expérience sur des bateaux offshore fortement préférée

Avoir une expérience de FLO antérieure fortement préférée

Au cours du processus de recrutement, la priorité sera accordée aux candidats des communautés de St Louis et de N’diago (qui répondent aux critères pertinents énoncés dans cette annonce)

Être familier avec les activités de pêche et les communautés locales

Processus de recrutement

Soumission de la déclaration - Date limite et coordonnées

sn.flo.gta@gmail.com

• Les FLO’s sont le point de contact offshore avec les bateaux de pêche (artisanaux et commerciaux).• Les FLO’s travaillent en mer sur un navire de support offshore fournissant une activité de gestion des navires de pêche autour des navires d’installation, ou bien autour des installations sous-marines.• Les FLO’s embarqués sur les navires de soutien offshore rapportent au capitaine / superintendant.• Les FLO’s fournissent des avis réguliers aux navires sous la forme et dans le langage appropriés aux pêcheurs artisanaux sur l’infrastructure du projet, les zones de sécurité et d’exclusion associées, les plans de voyage et d’approche et le calendrier approximatif des activités du projet.• Les FLO’s surveillent les activités de pêche pendant la campagne en mer• Les FLO’s doivent aider le navire à surveiller les mammifères marins.• Les FLO’s soutiennent l’acceptabilité sociale du projet auprès des communautés de pêcheurs locales.• Les FLO’s communiquent à l’équipage du bateau de pêche le processus de règlement des griefs en cas d’incident avec le navire.• Les FLO’s doivent effectuer un service d’au moins 28 jours à bord du navire de soutien sur le terrain, toutes les activités de changement d’équipage ayant lieu au port de DakarTous les candidats doivent posséder les qualifications et la formation suivantes :• Détenir un certificat médical offshore valide d’un organisme reconnu de l’industrie préféré.• Parlant couramment le wolof et être capable de communiquer en Français ou en anglais (la maitrise de l’arabe est un plus).• Capable d’utiliser des programmes Microsoft tels que Word et Excel pour l’écriture de rapport.En plus des exigences décrites dans les critères de qualification ci-dessus, les candidats doivent également noter ce qui suit :· Formation à la survie en mer selon STCW-95 ou formation de base en survie en mer approuvée par OPITO, y compris la formation d’urgence (BOSIET) préféréeLes candidats qui, après examen et vérification, répondant aux critères ci-dessus seront présélectionnés et potentiellement invités à une entrevue pour le(s) rôle(s). Le respect des critères énoncés dans cette annonce ne garantit pas à un candidat un entretien ou un contrat de travail ultérieur.Les candidats retenus doivent être informés après le processus d’entrevue des détails du contrat d’embauche, des dates de début et de fin prévues et d’autres informations pertinentes.Les candidats qui répondent aux critères doivent soumettre leur intérêt via l’e-mail suivant avant le 14/03/2022.