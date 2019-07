Can 2019 : Claude Leroy prédit une finale entre le Sénégal et l'Algérie

Le Maroc et l’Algérie ont été tous deux déclarés comme potentiels candidats au début de la CAN, mais ils ont hérité de sorts opposés. Quelle comparaison faites-vous entre ces deux équipes ? On sent une équipe marocaine cohérente, mais qui arrive un petit ton en dessous de l’Algérie. Cette dernière a franchi un palier important, impressionnant ! Toutefois, le Maroc reste l’une des plus belles équipes africaines. Avant le lancement de la CAN 2019, je voyais le Maroc, l’Égypte et le Sénégal légèrement au-dessus de l’Algérie. Maintenant, l’Algérie est passée devant, elle m’a vraiment impressionné. Mais attention, ce n’est pas un championnat. Si c’était le cas, les Fennecs seraient assurés de finir champions. Il y a trois matchs à élimination directe et tout peut arriver. On sait qu’un match de foot peut basculer par malchance, à cause d’une expulsion… donc il faut être vigilant. Mais sur la qualité, l’Algérie est au-dessus.