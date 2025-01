Canada : le Premier ministre Justin Trudeau annonce sa démission

Le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a fait part, lundi, de sa décision de démissionner de ses fonctions de chef du gouvernement et du Parti libéral.



»J’ai l’intention de démissionner du poste de chef du parti et de Premier ministre une fois que le parti aura trouvé un remplaçant’’, a-t-il déclaré dans des propos rapportés par plusieurs médias.



Justin Trudeau, à la tête du gouvernement canadien depuis 2015, a décidé de quitter ses fonctions après que le Parlement dont son camp ne contrôle plus la majorité absolue est paralysé depuis plus de six, à la suite du retrait de ses alliés de la gauche.



Le gouvernement de Trudeau a survécu de justesse à une série de motions de censure au Parlement.



L’annonce de cette démission survient à quelque six mois de la tenue des prochaines élections législatives.



Justin Trudeau, 53 ans, est le 23e Premier ministre du Canada.



‘’Sa vision du Canada est celle d’un pays où chacun a une chance égale et réelle de réussir’’, lit-on sur une note biographique publiée sur le site officiel du gouvernement canadien.



