Candidature d'Amadou BA : ADD enterre sa hâche de guerre.

Le président du Conseil économique social et environnemental (CESE), Abdoulaye Daouda Diallo a finalement décidé de rejoindre la candidature du Premier ministre Amadou. Une décision justifiée lors de la déclaration qu’il a tenue ce samedi face à la presse.



« Nous avons le devoir de préserver l’exception sénégalaise que nous avons hérité de nos pères fondateurs de notre chère nation. Les deux dernières élections prouvent à suffisance que la division est le plus grand ennemi d’un parti politique. Nous nous devons d’être à la hauteur des enjeux de l’heure et d’être soucieux de l’intérêt général », a rappelé M. Diallo.



Il a justifié sa décision par une mure réflexion. Durant sa déclaration, il n’a pas cité le candidat désigné, Amadou BA. « Au terme d’une mûre réflexion et après plusieurs rencontres avec le président de la République, plusieurs échanges avec mes camarades et sympathisants, j'ai décidé, au terme d'une mûre réflexion, de répondre à son appel, de privilégier l'unité et la cohésion à cinq mois du scrutin présidentiel. La conséquence immédiate est le retrait de ma candidature dans l'espoir qu'une telle décision, avec l'aide du Tout-puissant, garantira la victoire le 25 février et la sauvegarde de l'héritage politique du Président Macky Sall », annonce Abdoulaye Daouda Diallo.