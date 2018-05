Capitaine Mamadou Dièye : « Ce sont mes supérieurs qui ont enfreint la loi »

Dans une courte audio diffusée depuis hier sur les réseaux sociaux, le capitaine Mamadou Dièye, détenu au camp militaire de Bargny, parle de sa situation. Le soldat explique ainsi que son arrestation répond à la procédure normale afin d’entendre toutes les parties en cause.





Toutefois, il demeure convaincu qu’il n’y a aucune autorité militaire qui peut justifier, en se fondant sur le règlement militaire, les raisons de sa détention. « Jusqu’à présent, les autorités ne peuvent pas me dire clairement pourquoi je suis détenu ici, en se basant sur le règlement militaire. Ils disent que j’ai déserté. Mais celui qui a déserté, c’est celui qui n’a soumis aucune demande officielle. Or, j’ai soumis trois demandes. Et le règlement militaire dit que seule l’autorité ayant le droit de nomination en l’occurrence, le président de la République peut bloquer cette demande », a-t-il déclaré.





Cela dit, il affirme que les autorités militaires ont enfreint le règlement militaire, en rejetant ses demandes. Il a par ailleurs lancé un appel à ses frères d’armes, en leur demandant de revenir le soutenir. « Je demande à tous ceux qui sont conscients du combat que je mène de se soulever, qu’ils soient ou non sous les couleurs », a-t-il déclaré.





Pour rappel le capitaine Dièye a été arrêté vendredi dernier, au lendemain d’un entretien paru dans le journal « Dakar Times » et dans lequel, il livrait les raisons de sa démission en annonçant en même temps son entrée en politique.



L'As