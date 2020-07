Cas de Covid-19 en prison: Le Tribunal de Diourbel suspend ses audiences jusqu’au…

À compter de ce mercredi 1er juillet 2020, toutes les audiences au Tribunal de grande instance de Diourbel sont renvoyées jusqu’au lundi 13 juillet 2020. La décision a été prise par le président de l’institution, Papa Mohamed Diop. Ainsi, l’ensemble des procédures visant toutes les affaires criminelles, civiles, correctionnelles et commerciales n’auront pas lieu avant la date indiquée.



Dans la note de service dont copie est parvenue à Seneweb, Papa Mohamed Diop d’indiquer que «suite à la détection de cas de Covid-19 au niveau de la Maison d'arrêt et de correction de Diourbel à la date du 30 juin courant, et pour lutter contre la propagation du virus, toutes les audiences criminelles, civiles, commerciales et correctionnelles, de même que les interrogatoires d’inculpés, sont suspendus à compter de ce jour».



«Toutefois, rappelle le président du tribunal de grande instance de Diourbel, tous les autres services restent ouverts et les usagers comme le personnel ont été invités au respect stricte des mesures préventives édictées par les autorités sanitaires».



SENEWEB