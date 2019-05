Cas de violence au Sénégal : Touba appelle à un retour aux valeurs de l’islam

« Quiconque ôte la vie à une personne de manière même accidentelle, est tenu, s’il est de sexe masculin, d’acheter 100 chameaux en guise d’indemnités pour ses héritiers et 50 chameaux si l’auteur est une femme. Celui qui tue une personne avec préméditation est immédiatement soumise à la peine capitale et l’enfer sera sa dernière et éternelle demeure », rappellera le porte-parole du Khalife, qui demande aux citoyens de ne faire usage que de la seule arme qui vaille la peine d’être utilisée : les prières.



« Dieu nous dit que quiconque tue une personne peut considérer qu’il a tué toute l’humanité et devra subir une sanction égale à la gravité de son acte. Nul n’a le droit de disposer de la vie de ses semblables », insistera-t-il, avant de souligner que la peine de mort peut être une méthode efficace de dissuasion. « Si on sait qu’on sera tué pour avoir tué, on évitera certainement d’être tenté à ôter la vie à autrui. »



