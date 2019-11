Cérémonie Officielle Mawlid 2019 - Homosexualité, franc-maçonnerie, Mariage illégal: Serigne Babacar Sy Mansour alerte sur les mauvaises pratiques dans le pays et prône le retour aux enseignements de l'Islam

Asfiyahi.Org



La ceremonie officielle du Mawlid 2019 tenue ce samedi 9 novembre à Tivaouane, a été l'occasion pour le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour d'alerter sur les mauvaises pratiques qui sévissent dans le pays. Il a fait un rappel pour les milliers de fidèles notamment sur les fondements de l'Islam.Le guide spirituel prend en témoin les expériences rapportées sur les mariages qui, selon lui, ne sont plus référés aux enseignements de la religion et à la Sunna du Prophète. Il déplore notamment les nombreux divorces avec des candidats au remariage qui ne respectent plus les chartes." Le mariage a des chartes que nul ne doit ignorer, c'est un lien sacré qui doit être régi selon les règles préétablies. On ne peut se permettre de donner en mariage une femme qui n'a pas observé son ida ou sa période de veuvage.Cette femme non plus ne doit pas être courtisée pendant cette période. Ce sont des pratiques dangereuses", lance le Khalife comme un cri du coeur.Celui-ci se prolonge sur un tableau des plus tristes avec la marche des homosexuels et des francs-maçons, à qui on laisse faire, selon le khalife " Ils vont jusqu'à s'adjuger des droits. C'est inadmissible", avise t-il.Aussi, il demande aux parents de veiller à l'éducation des enfants, de faire de l'enseignement du Coran aux enfants une garantie contre ces phénomènes de société.Serigne Babacar Sy Mansour demande, par ailleurs, aux musulmans et fidèles de veiller surtout à leurs devoirs envers leurs épouses. Un aspect important, selon lui, pour sauvegarder l'équilibre de la société.S'adressant au Ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, le Khalif n'a pas manqué de rappeler aux autorités les urgences de l'hôpital de Tivaouane, avant de prier pour la paix et la stabilité dans le pays et dans le monde entier.