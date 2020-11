Cese : Idy fouille dans la gestion de Mimi

A en croire le journal, le leader de Rewmi , Idrissa Seck a dépêché une mission de vérification au Cese et de fait, a différé son installation.



La guerre était déclenchée depuis la passation de service où Idrissa Seck a brillé par son absence et pour boucler la boucle, Mimi a "oublié" de prononcer les noms de son successeur et du Président de la République, Macky Sall



Guerre pour guerre, Mimi Touré déclare sur les colonnes de L'Observateur qu'Idrissa Seck "a fait interdire l'accès des locaux du Cese au Directeur administratif et financier et au Directeur des ressources humaines qui devraient faire le point à ses collaborateurs".



Le journal souligne aussi les actes de signature de la guerre entre les 2 ex-PM.