Champ pétrolier de Sangomar : Woodside révèle une production record de 100.000 barils par jour

Avancées sur les projets majeurs

Stratégie de diversification et engagements durables

Performances financières et opérationnelles

Production nominale atteinte : 100 000 barils par jour.

Production brute quotidienne : 81 Mboe/jour.

Pétrole produit au T3 2024 : 5 902 Mbbl.

Pétrole produit cumul annuel (YTD 2024) : 6 442 Mbbl.

Revenus générés par Sangomar au T3 2024 : 464 millions de dollars.

Objectifs de production et dépenses révisés

Woodside a révélé une production record de 53,1 millions de barils équivalents pétrole (MMboe) au troisième trimestre 2024, soit une augmentation de 20 % par rapport au trimestre précédent. Ce résultat a été atteint grâce à la mise en service réussie du champ pétrolier de Sangomar au Sénégal, ainsi qu’à l’amélioration de la fiabilité de ses actifs. Le revenu trimestriel s’élève à 3,679 milliards de dollars, en hausse de 21 %, notamment grâce à la vente de cargaisons de pétrole brut de Sangomar et à une augmentation des prix du GNL.Le développement des projets de Woodside progresse significativement. Le projet Scarborough a atteint 73 % de son achèvement, avec l’installation de la conduite principale en mer finalisée en octobre 2024. Le projet est en bonne voie pour sa première cargaison de GNL en 2026.Le projet Trion, encore à ses débuts avec 15 % d’avancement, vise une production de pétrole pour 2028. Des contrats pour des infrastructures essentielles, telles que les unités de production flottantes et les services de transport, ont déjà été attribués.Woodside a aussi consolidé sa position dans les énergies de transition en finalisant l’acquisition du projet Clean Ammonia au Texas pour un montant de 2,35 milliards de dollars. La première production d’ammoniac est prévue pour 2025, suivie par une production d’ammoniac à faible teneur en carbone en 2026, grâce à l’intégration des technologies de captage et stockage du carbone (CCS).Dans le cadre de sa stratégie de diversification, Woodside a acquis Tellurian, propriétaire du projet Driftwood LNG, rebaptisé Woodside Louisiana LNG. Par ailleurs, un accord de fourniture de 0,4 million de tonnes de GNL par an a été signé avec JERA pour une période de 10 ans à compter de 2026.En matière de développement durable, Woodside s’engage également dans des projets de captage et stockage du carbone, notamment en Australie occidentale, où deux permis d’évaluation ont été obtenus. L’entreprise renforce aussi ses partenariats pour la gestion des émissions de méthane, avec la signature d’un protocole d’accord avec l’organisation japonaise JOGMEC.L’entreprise a réalisé une levée de fonds de 2 milliards de dollars par l’émission d’obligations aux États-Unis, marquant une sursouscription près de quatre fois. Elle a également augmenté sa ligne de crédit syndiquée à 1,2 milliard de dollars, renforçant ainsi sa flexibilité financière.Sur le plan opérationnel, Woodside a atteint une capacité de production de 100 000 barils par jour à Sangomar dès juillet 2024. La fiabilité des infrastructures, en particulier pour le GNL, reste exceptionnelle, avec 99,9 % de disponibilité pour le terminal Pluto LNG.Chiffres clés pour Sangomar au troisième trimestre 2024Ces résultats mettent en avant l’importance croissante du champ sénégalais dans les opérations mondiales de Woodside. Avec une capacité désormais stabilisée, le développement de Sangomar est l’un des moteurs essentiels de la croissance de l’entreprise.Woodside a révisé ses prévisions de production pour 2024, estimées entre 189 et 195 MMboe, reflétant la solide performance du trimestre. Par ailleurs, les dépenses en capital prévues ont été ajustées entre 4,8 et 5,2 milliards de dollars, légèrement en baisse par rapport aux projections initiales.SENEGO