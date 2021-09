Château de Leybar : des milliards dans le vent …

Quatre ans après l’inauguration du château d’eau de Leybar par le président Macky SALL, la soif de Saint-Louisiens s’est accentuée. L’ouvrage de 15 millions d’euros financé par la Banque européenne d’investissement dans le cadre du programme eau potable et assainissement du Millénaire (Pepam) au moment où l’actuel maire de Saint-Louis Mansour FAYE était le ministre de l’hydraulique et de l’assainissement, n’a pas fourni les résultats escomptés. Pourtant, des contributions de l’Union européenne, de l’agence française de développement et de la banque ouest-africaine de développement (Boad) avaient permis de mobiliser une enveloppe globale de 60 millions d’euros, soit 39 milliards FCFA.



Le château avait pour vocation de soulager les populations des zones périphériques de Saint-Louis dans leurs besoins en eau potable avec une capacité de stockage de 1500 m3 et de 30 mètres de hauteur. Il devrait être alimenté par la station de traitement de Khor, via une conduite de 7,7 km.





Aujourd’hui, les localités de Saint-Louis connectées sur cet ouvrage souffrent. Alors qu’à l’inauguration, la fin du calvaire avait été annoncée pour a périphérie de la Commune de Saint-Louis et les contrées du Gandiolais. La réalité traduit une situation bien différente des effets d’annonces. Un échec cuisant des les véritables causes ne sont pas encore révélées. Depuis quelques jours, des camions citernes font la navette pour étancher la soif des habitants de Tassinère et des contrées de l’intérieur. Un apport insuffisant devant une forte demande.



La densité démographique et la création nouveaux quartiers sont souvent les motifs qu’avancent la Sones et la Sen’eau pour justifier la faiblesse du débit et l’indisponibilité récurrente de l’eau potable. Hors, à Saint-Louis, Diougob est la seule nouvelle implantation connue du département.



NDARINFO.COM