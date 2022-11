Chavirement sur la brèche : 3 pêcheurs portés disparus

Une embarcation avec six pêcheurs à bord a chaviré sur la brèche de Saint-Louis. Trois membres de l’équipage ont été retrouvés sains et saufs. Trois autres portés disparus font actuellement l’objet de recherches. L’accident est survenu vers 5 heures du matin, a-t-on appris.



« Les pêcheurs de Santhiaba et ceux de Guet Ndar se sont tous mobilisés pour entamer des recherches, mais jusqu'à présent, ils n’ont encore rien trouvé », a renseigné un proche des victimes, en précisant que les personnes qui étaient à bord de la pirogue étaient âgées de moins de 30 ans et tous sont du quartier de Santhiaba.



Et pourtant, la météo avait demandé aux pécheurs de rester chez eux la veille à cause de la houle dangereuse.



Cet accident remet ainsi sur la table la vieille doléance des habitants de la Langue de Barbarie qui ont longtemps attiré l’attention des autorités étatiques sur l’urgence et la nécessité de draguer et de baliser cette brèche qui a fait des centaines de victimes et énormément de dégâts matériels chez les acteurs du secteur de la pêche.



NdarINFO.COM