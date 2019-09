Cheikh Amar victime d'un accident entre Diourbel et Touba

L'investisseur et homme d'affaires Cheikh Amar a été victime d'un accident de la route, ce lundi, renseigne Seneweb qui a pu joindre son entourage.



L'homme d'affaires se rendait à Touba pour les besoins du magal de Serigne Abdou Khadre qui sera célébré demain mardi. L'accident s'est produit entre Diourbel et Touba. Et le patron de TSE qui aurait eu des blessures sérieuses, a été évacué vers une structure sanitaire de Touba.



NDARINFO.COM