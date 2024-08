Cheikh Bamba Diéye : "Il y a des détournements d'argent et d’objectifs à l’AIBD"

Le directeur général de l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), Cheikh Bamba Diéye, a révélé, ce samedi, avoir décelé des détournements de deniers publics et d'objectifs dans l'entreprise qu'il dirige.



"Nous sommes tous des gestionnaires. Nous avons pratiqué l’État. Dans la modeste partie qui est aujourd’hui sur la responsabilité, je peux vous donner des preuves. Je peux vous dire ce qui s’est passé. je peux pointer du doigt des manquements », a-t-il d'emblée déclaré dans l'émission "Point de vue" sur la Rts 1.



Avant de faire savoir: « Mais ce n’est pas cela le vrai souci. Le problème c’est qu’il doit aller là où il faut aller, mettre les choses dans les règles pour que les procédures ne fassent l’objet d’aucune contestation.





«Vous avez des preuves qu’à l’Aibd qu’il y a des détournement de deniers publics? ». A cette question du journaliste Oumar Gning, l'ancien maire de Saint-Louis répond par l'affirmative.



"Non seulement il y a des détournements, mais des détournements d’objectifs parce qu’en réalité, une société de projets a évolué pour devenir une Société anonyme (S.A). Il y a eu de l’argent, beaucoup d’argent est venu aussi. Mais l’utilisation de cet argent-là pose problème ou a posé énormément de problème", a avancé Cheikh Bamba Diéye Diéye.



Il ajoute: "On a voulu être dans tout et n’importe quoi et quelque part on a été très léger dans les prix et dans les méthodes qui ont été posés".



Pour lui, "aujourd’hui la question de fond, c’est est-ce qu’il faut aller au tribunal en y allant la tête baissée ou est-ce qu’il faut poser les choses à l’endroit, réfléchir froidement faire l’état des lieux circonstancié où ce n’est pas moi, homme politique, devenu directeur général qui se positionne en justicier".



Le Directeur général de l’AIBD de souligner que c’est simplement les organes habilités de l’État qui prennent en charge ces dossiers-là.



"Je ne suis pas le juge du passé, il y en a qui sont appelés à le faire. Moi, je suis juge du présent, de l’avenir le plus immédiat. De ce point de vue-là, un état des lieux circonstancié nous permettra de situer chaque part de chaque chose et chaque responsabilité à confier ou à mettre sur la tête de X ou de Y", a enfin lancé le leader du FSD/Bj.