Cheikh Bamba Dièye : « Négocier des accords avec la Mauritanie est plus avantageux que les accords de l'Union européenne »

En prenant la parole pour le vote du projet de budget du ministère de la pêche, l'ancien maire de la ville de Saint Louis a fait une proposition sur les licences de pêche. Ainsi, Cheikh Bamba Dièye a invité l'État du Sénégal à nouer une coopération avec la Mauritanie dont les retombés financières équivalent aux montant des 10 milliards des accords avec l'UE.



« La réalité est que l’immigration clandestine sonne comme un aveu d’échec pour nous tous. Avec ces 600.000 personnes qui vivent dans ce secteur et avec les accords de pêche, c’est comme si l’État du Sénégal participe à fragiliser ce secteur stratégique. L’Ue nous a montré qu’il a la capacité d’interférer dans nos États. Discuter avec la Mauritanie sur leurs licences de pêche qui valent à peu près 2 millions et si on en a 1000, on tient près de 2 milliards et sur les cinq ans, on s’approche du contrat de l’Union européenne », propose l’ancien maire de Saint-Louis au ministre de la pêche pour résoudre le fléau de l’émigration clandestine.