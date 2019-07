Cheikh Issa SALL : " l’ADM va contribuer à la mise en œuvre d’une solution de protection durable de la Langue de Barbarie contre l’érosion côtière"

Quel est l’objectif du SERRP ?

Le Projet de Relèvement d’Urgence et Résilience à Saint-Louis (SERRP en anglais) est l’une des nombreuses initiatives déployées par le Gouvernement de la République du Sénégal, avec le concours technique et financier de la Banque mondiale, dans le cadre de sa stratégie de lutte contre les effets du changement climatique à Saint-Louis.



Le SERRP a pour objectif de développement de réduire la vulnérabilité aux risques côtiers des populations établies le long de la langue de Barbarie et de renforcer la planification de la résilience urbaine et côtière dans la ville de Saint-Louis.



Ce projet, d’un coût global 38 millions de dollars US, permettra, dans le court terme, de reloger provisoirement les populations sinistrées actuellement installées à Khar Yalla, au Camp Gazeille et dans des familles d’accueil.



C’est ainsi que, depuis son entrée en vigueur, le SERRP s’est attelée, à travers ses premières activités, pour permettre à ces populations dont les maisons ont été détruites suite à l’avancée de la mer, de vivre dans de meilleures conditions d’existence, en attendant leur réinstallation définitive dans des logements.



Pour ce faire, des unités mobiles d’habitation (UMH) plus confortables et ayant une plus grande capacité d’accueil, sont en train d’être mises en place, au travers d’un contrat signé avec l’UNOPS (Bureau des Nations Unies pour les Services d’appui au projet), sur un terrain situé à Diougob, dans la Commune de Gandon.



Les travaux d’aménagement sont dans une phase d’achèvement. Ils consistent essentiellement en l’amenée des réseaux d’eau et d’électricité, l’installation d’UMH sur des plateformes en béton armé, de construction de blocs d’hygiène, de cuisines communautaires, d’une clôture métallique, de puisards, de fosses étanches et septiques, etc.

Pour les moyen et long termes, les activités ciblées concerneront, entre autres, la construction, sur le même site des logements sociaux, pour le recasement définitif d’une part, des populations sinistrées actuellement installées à Khar Yalla et au Camp Gazeille et d’autre part, des habitants dont les maisons se trouvent sur la bande de sécurité de 20 mètres de large longeant le littoral de la Langue de Barbarie.

Quels sont les organes de gouvernance du SERRP ?



Comme organes de gouvernance, nous avons le Comité régional de Pilotage (CRP) qui, sous la présidence de Monsieur le Gouverneur de La Région de Saint-Louis, assure la supervision stratégique du Projet. Il y a également le Comité technique opérationnel (CTO) qui fournit des orientations techniques, tant au niveau stratégique qu’opérationnel.

Les Partenaires d’exécution du SERRP regroupent l’Agence régionale de Développement (ARD), les commune de Saint-Louis et de Gandon et l’Agence de Développement communal (ADC). Ils ont pour rôle principal de soutenir la mise en œuvre du SERRP au niveau local.



Il est également mis en place, sous l’autorité de Madame le Préfet du Département de Saint-Louis, un Comité ad hoc chargé de faciliter l’exécution du projet, notamment la mise en œuvre des activités se rapportant au plan d’action de réinstallation. Ces activités concernent principalement les opération de recensement de personnes affectées par le projet (PAP) , de l’établissement de la liste officielle des populations sinistrées de la Langue de Barbarie, de la validation, de l’évaluation des biens affectés, de l’accompagnement du processus de compensation et d’assistance des PAP, etc.

L’Agence de Développement municipal (ADM) quant à elle, est l’Entité d’exécution du projet.

3. Est-ce qu’on peut s’attendre à une solution durable pour lutter contre l’érosion côtière à Saint-Louis ?

Dans le cadre de ses interventions à Saint-Louis, l’ADM envisage de mener deux études devant concourir, in fine, à identifier une solution de protection durable de la Langue de Barbarie contre l’érosion côtière.



La première étude réalisée dans le cadre du Projet de Gestion des Eaux pluviales et d’adaptation au changement climatique (PROGEP) porte sur la conception et l'opérationnalisation d'un système de suivi et de modélisation environnementale de la zone côtière. Couvrant tout le delta du Fleuve Sénégal, cette importante étude permettra d’une part, de développer plusieurs modèles hydro-sédimentaires mettant en exergue l’évolution des conditions hydrodynamiques et morphologiques (sédimentation, érosion, bathymétrie, etc.) et d’autre part, de préconiser des aménagements susceptibles de réduire les effets néfastes induits par l’agrandissement de la brèche.





La deuxième étude complémentaire à celle précitée, se focalisera sur la zone urbaine de la Langue de Barbarie. Elle permettra d’approfondir la solution technique la plus pertinente choisie parmi celles initialement identifiées et débouchera sur la production d’un avant-projet détaillé et d’un dossiers d’appel d’offres pour le choix ultérieurement de l’entreprise devant réaliser les travaux. Cette étude dotera également l’agglomération de Saint Louis d’un Plan directeur de drainage de ses eaux pluviales.