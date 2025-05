Cheikh Moussa Diagne déféré au parquet pour propos jugés blasphématoires

Cheikh Moussa Diagne a été déféré au parquet ce lundi, à la suite de déclarations jugées offensantes envers le Coran.



Il a été interpellé vendredi à l’aube, à son domicile de Foundiougne, lors d’une opération conjointe menée par la Direction de la Surveillance du Territoire (DST), la Direction de la Sécurité de la Clôture (DSC) et la Brigade d’Intervention Polyvalente (BIP). L’intervention, qui s’est déroulée vers 6 heures du matin, a nécessité la neutralisation de certains de ses talibés avant son arrestation, alors qu’il dormait.



Cette arrestation fait suite à une plainte du Comité de défense des valeurs morales, ainsi qu’à une autosaisine du parquet.



Sangué Cheikh Moussa Diagne est poursuivi pour offense à la morale publique et incitation à la haine religieuse, après avoir affirmé en wolof que les chaussures de son marabout, ainsi que les chaises de Serigne Touba et Cheikh Ibra Fall, valaient mieux que l’ensemble des versets du Coran. Des propos qualifiés de blasphématoires par plusieurs associations religieuses.



Devant les enquêteurs, rapporte le journal Libération, le guide religieux aurait assumé ses propos, tout en affirmant qu’il ne cherchait pas à heurter qui que ce soit.



À l’issue de sa garde à vue, il a été présenté au procureur pour poursuites judiciaires. Son sort est désormais entre les mains du parquet.



NDARINFO.COM