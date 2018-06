Cheikh Omar Sy : « Le tarif sur le péage peut baisser jusqu’à 1500 Fcfa… »

Selon Cheikh Omar Sy, le président de la République peut faire mieux en publiant le contrat entre l’Etat et l’Eiffage. « Ce qui est plus important pour nous, c‘est la publication du contrat. Jusqu’à présent, nous n’avons pas eu de réponses par rapport à nos interpellations sur ce contrat là entre l’Etat du Sénégal et l’Eiffage. Je crois qu’avant de finaliser les tarifs, il faut avoir connaissance du contrat« , dit-il sur les ondes de la Rfm.

S’agissant de la renégociation du tarif du péage, le président du CCUAP demande au président de casser le prix pour 3 000 F Cfa aller et retour. « La position du collectif c‘est de réduire les tarifs au moins la moitié c‘est-à-dire au minimum 1500 F Cfa à aller 1500 au retour. Ce n’est pas tout. Nous voulons aussi la suppression de certains axes de paiement qui, pour nous, est une double collecte de la part de la société Eiffage. Si le Maroc sur 50Km, on paye 1100 FCfa, en Tunisie entre 500 et 800 F Cfa, je crois que nous avec 30 Km, nous pouvons payer au minimum 1500 F Cfa« , suggère-t-il à Macky Sall.



SENEGO