Circulation : Pourquoi le virage de BANGO est accidentogène ?

NDARINFO.COM

C’est l’un des axes les plus dangereux de Saint-Louis. Il y a quelques jours, un jeune joueur de la Linguère, habitant à Ndiolofène qui y a été fauché par un véhicule. Il est mort sous le coup . Une onde de choc se propage encore dans la ville soulevant la nécessité de revoir ce circuit où plusieurs vies y ont été emportées.Sur cet axe, aucun dispositif n’a été installé pour freiner la vigueur des conducteurs venant de la Cité Vauvert, de Ngallèle et Bango.Certains chauffards venant de Ngallèle et de Saint-Louis Commune maintiennent une course folle, sans pitié, en franchissant cette agglomération dangereuse.Par ailleurs, le virage de sortie de BANGO souffre d’un réel manque de visibilité pour les conducteurs. Ils ne perçoivent pas les véhicules venant de Saint-Louis. D’autres négligent les consignes de « STOP » et foncent à gauche. Les jeunes conducteurs de moto font souvent fi de cette règle. Les arrêts de bus, les commerces installés aux abords accentuent la situation.Dans le cadre du projet de rénovation de l’aéroport régional de Saint-Louis lancé par le président Macky SALL, il serait pertinent de prévoir la mise en place d’un sens giratoire à ce niveau. Cela mettrait fin aux récurrentes pertes humaines qu’il provoque.