Cité Lamy de Thiès : Un modèle d'engagement citoyen récompensé

Le quartier Cité Lamy à Thiès a été couronné du premier prix du concours « Setal Sunu Gox » lors de la journée nationale de mobilisation citoyenne « Setal Sunu Reew ». Cette distinction qui récompense l'engagement volontariste de ses habitants en faveur d’un cadre de vie propre et embellit, témoigne d’une dynamique locale positive inspirant d’autres quartiers à travers le Sénégal.



Le challenge « Setal Sunu Gox » a été lancé par le ministre de l’Urbanisme, des collectivités territoriales et de l’aménagement des territoires, Moussa Bala Fofana, lors de la septième édition de cette journée dédiée à la promotion de l'engagement communautaire. Les quartiers Diokoul Ndiourène de Rufisque et Taïba Niassène de Nioro ont également été honorés, respectivement avec le deuxième et le troisième prix. Ce classement met en lumière l’importance croissante de l’initiative citoyenne dans l’amélioration des conditions de vie dans les zones urbaines et rurales.



Dans son discours de remise des prix, Moussa Bala Fofana a salué les efforts des acteurs engagés dans ces projets, affirmant que la gestion responsable des espaces communs est essentielle pour améliorer l’image de nos villes. Il a souligné que l’exemple de Cité Lamy devrait servir de référence pour le Sénégal de demain, plaçant la propreté et l’embellissement au cœur des préoccupations locales. Le ministre a également encouragé les récipiendaires à pérenniser leurs initiatives, rappelant que l’engagement citoyen est un levier indispensable pour des transformations durables.



Ce succès ne doit pas seulement être vu comme une fin en soi, mais plutôt comme une source d’inspiration pour l’ensemble du pays. La volonté manifeste des habitants de Cité Lamy de travailler ensemble pour un meilleur cadre de vie illustre bien que la transformation d’un quartier passe par l’esprit d’initiative et le travail collectif. Dans cette optique, le gouvernement s'est engagé à soutenir les projets futurs de Cité Lamy, en fournissant des matériels de nettoyage et des formations professionnelles, ainsi qu’en favorisant l’aménagement paysager de certains sites stratégiques du quartier.



Le maire de Thiès Est, Ousmane Diagne, et le maire de la ville de Thiès, Babacar Diop, ont tous deux plaidé pour une restructuration adéquate de Cité Lamy et appelé à la généralisation de cette initiative à d'autres quartiers. En parallèle, un fonds spécial intitulé « Jankhène » a été voté dans le budget 2025 pour soutenir les cinq quartiers les plus dynamiques, et la commune espère utiliser Cité Lamy comme modèle pour encourager une appropriation des politiques publiques de lutte contre l’insalubrité à l’échelle nationale.



Khadim Diop, président de l’Entente des présidents des Eco-quartiers de Cité Lamy, a exprimé sa fierté face à cette reconnaissance, soulignant que l’action citoyenne est fondamentale pour bâtir une société plus responsable. Ce sont des jeunes entrepreneurs, alliant divers secteurs d’activité, qui portent cette initiative, preuve de la capacité des communautés à s’unir pour un avenir meilleur.