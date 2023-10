Citroën dévoile la ë-C3, sa nouvelle voiture électrique à un prix “abordable”: “Actuellement, elle n'a pas de concurrence”

Citroën a décidé de taper du poing sur la table avec sa nouvelle ë-C3 à un prix “abordable”.



Son nouveau véhicule électrique qui sortira début 2024 sera disponible à partir de 23.300 euros. Mieux encore: Citroën promet une version encore moins chère, avec une batterie légèrement plus petite, à partir de 2025, pour un prix net de 19.900 euros. “Il s’agit là d’une véritable révolution dans le paysage automobile en pleine mutation”, indique Joost Bolle.



“Actuellement, la ë-C3 n’a pas de concurrence. La seule voiture électrique comparable en termes de prix est la Spring de Dacia. Mais celle-ci est beaucoup plus petite et moins bien équipée”, ajoute l’expert automobile. “Ce n’est pas un hasard si Citroën tente ce coup avec ce modèle. La C3 est l’une des voitures les plus populaires en Europe. Plus de 5,6 millions d’exemplaires ont été construits et vendus depuis le lancement de la première génération en 2002. Sa version essence a été la plus vendue en Belgique jusqu’à l’année dernière, si l’on ne prend en compte que les achats des particuliers”, précise-t-il.



Les atouts de la ë-C3



Son prix ne se fait pas au détriment de l’équipement. Certes, il ne faut pas s’attendre à des matériaux luxueux à l’intérieur, mais la version d’entrée de gamme promet tout de même un équipement raisonnable. “Par exemple, toutes les versions sont équipées de série d’une suspension très confortable qui est redevenue une marque de fabrique de Citroën depuis le lancement du C5 Aircross”, confie M. Bolle.



“En outre, il y a une série de phares à LED et de feux automatiques, un système de freinage d’urgence, des rétroviseurs électriques, une aide au stationnement arrière, un régulateur de vitesse et une climatisation manuelle”, poursuit-il. “Autre point notable: il n’y a pas de tableau de bord traditionnel. Toutes les informations se trouvent sur un écran situé sur la partie haute du tableau de bord.”



“En termes de dimensions, la ë-C3 est légèrement plus grande que la C3 telle que nous l’avons connue jusqu’à présent: deux centimètres de plus en longueur et un peu plus d’espace dans toutes les dimensions de l’habitacle”, ajoute-t-il. “Le coffre est conforme à ce que l’on peut attendre d’une voiture du segment B: une capacité de 310 litres. Pas de quoi emmener quatre personnes en vacances dans le sud, mais plus que suffisant pour les courses de la semaine. En tant que telle, la C3 est et reste une voiture du segment B des citadines.”



“Il s’agit enfin d’une voiture électrique abordable, parfaitement adaptée à ceux qui ne parcourent pas de longues distances, ou aux familles qui ont besoin d’une deuxième voiture”, lance-t-il. “Avec une autonomie officielle de 320 km, il faut compter qu’au bout de 270 km, selon les estimations, il faudra peut-être commencer à chercher une station de recharge. D’un autre côté, la batterie est relativement petite, vous pourrez alors déjà charger une bonne partie de l’autonomie en branchant simplement la voiture à la maison”, conclut-il.



Caractéristiques

William Crozes / Continental Productions

© William Crozes / Continental Productions

• Moteur électrique

• 113 chevaux

• Batterie 44 kWh

• 135 km/h

• 0-100 km/h en 11 secondes

• Autonomie de 320 km

• Chargement rapide à 100 kW CC

• Chargement de 20 à 80 % en 26 minutes

• 23.300 euros